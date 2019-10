PHOTOS - Admirez les deux magnifiques tenues de la femme d'Abba No Stress lors du baptême de sa fille Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)| Abba No Stress et son épouse Mami Thiam ont eu un troisième enfant. Le samedi dernier, ils ont célébré le baptême en présence de leurs familles et proches. Pour cet événement, l’animateur et sa douce moitié ont mis leurs plus belles tenues pour faire plaisir aux invités. Découvrez les deux différentes tenues de madame Camara pour la cérémonie.























