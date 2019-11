PHOTOS – Anniversaire: Racky Aïdara chic et classe à la soirée de Wally Seck Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 12:50 | | 0 commentaire(s)| Racky de la série "Moeurs" a encore fêté son anniversaire en grande pompe. Comme chaque année, c’est entourée de sa famille que l’actrice a célébré l'anniversaire de sa naissance. Comme le montrent les photos publiées sur son compte Instagram, elle a soufflé ses bougies en présence de ses proches. Vêtue de deux (2) robes chic, sexy et classe, l’actrice était la reine de sa soirée.

Parmi ses invités, on peut compter les acteurs de "Moeurs" et "Wiri Wiri". Au clou, Racky a terminé sa fête à la soirée de Wally Seck qui lui a dédié une chanson dans laquelle l’artiste faisait ses éloges.

















Accueil Envoyer à un ami Partager