PHOTOS - Avant-première IDOLES (Saison 7) : Les plus beaux “sagnsé” des acteurs Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 12:22 | | 0 commentaire(s)| venProd n’a pas encore dit son dernier mot avec sa célèbre série “IDOLES”. Hier, jeudi 05 septembre 2019, ils ont fait l’avant-première de la saison 7 qui risque d’être beaucoup plus riche que les saisons précédentes. Le Canal Olympia a été illuminé par le dress code “All White” des acteurs qui ont sorti le grand jeu pour plaire aux fans et partenaires de la série.





















