PHOTOS - Baptême de Abdou Karim Mbacké, fils de Gentle Mara, célébrités et hautes personnalités étaient au rendez vous

Gentle Mara a célébré un baptéme royal pour son nouveau né Abdou Karim Mbacké .Comme à son habitude son rendez est toujours marqué par la présence du monde des célébrités et hautes personnalités du pays .Des images qui montrent qu' Ibrahima Mboup est un homme respecté par le monde des célébrités pour sa dignité et sa personnalité.



Découvrez la liste de quelques hautes personnalités présentes » Cheikh Ahmet Tidjane BA,directeur des CDC , Aziza menager de Wally Seck, Cheikh Niang maire de Affé Djolof , Cherif Laye jeune transitaire , Metsu homme d’affaires , Abdou Sambéne Bi homme d’affaires , Lamine Mbackiyou Faye…





























