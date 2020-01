(PHOTOS) DIACKSAO: Les Images de la Visite de Serigne Bassirou Mbacke AbdouHadre, en prelude au Gamou de Diacksao 2020

ASFIYAHI.ORG – En prélude au Gamou de Fass Diaksao qui se tiendra le samedi 8 février 2020, le porte-parole du Khalif général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a effectué une visite de courtoisie à Diaksao ce samedi 25 janvier 2020. Il a été accueilli par Serigne Mansour Sy Dabakh , Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, Serigne Moulaye SY Habib, entre autres membres de la famille de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy (rta) . Le messager de Serigne Mountakha Mbacké, a rendu un vibrant hommage à la famille de Maodo, au nom de toute la communauté Mouride, pour le choix qui a été porté sur Serigne Mountakha Mbacké, comme parrain du prochain Gamou de Diacksao. Les deux familles ont magnifié les liens fraternels qui lient les deux familles de Serigne Touba et El Hadji Malick Sy, et s’engagent à consolider les relations étroites entretenues par Touba et Tivaouane. Serigne Mansour Sy Dabakh au nom de Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Pape Malick Sy et Serigne Maodo Sy Dabakh a apprécié à sa juste valeur ce déplacement de Serigne Bassirou Mbacké.