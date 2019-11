(PHOTOS)- Dakar : Le seul centre d’examen de permis vandalisé et incendié Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| L’unique centre d’examen de permis de conduire de la région de Dakar a été vandalisé dans la nuit du samedi au dimanche par des pyromanes non identifiés qui on brûlé les bancs et tentes mis à disposition des sénégalais par des volontaires. Après le déguerpissement initié par le ministre Abdou Karim FOFANA, ce site a été rénové par l’Amical des Auto Écoles (AMEAES) pour le confort des Sénégalais, qui avant étaient à la merci des conditions climatiques comme la pluie et le soleil, et les détritus qui jalonnaient les garages de mécaniciens installés tout autour. Les autorités sont interpellées dans la mesure où ce site est sous la responsabilité du Ministère des Transports et du Désenclavement.











