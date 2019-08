PHOTOS - Dwayne "The Rock" Johnson : Mariage surprise avec Lauren Hashian !

Dwayne "The Rock" Johnson est un homme marié ! L'acteur de 47 ans a dévoilé la bonne nouvelle à ses 154 millions de followers sur Instagram, en publiant plusieurs photos de son splendide mariage à Hawaï (d'où il est originaire). C'est avec une certaine émotion qu'il écrit : "Oui nous le voulons. 18 août 2019. Hawaï. Pōmaikaʻi (béni)." Sur la première photo, on voit les deux mariés vêtus de blanc, montrant leurs alliances devant le coucher de soleil violet, l'océan à perte de vue. Son épouse, Lauren Hashian, porte une sublime robe sirène en dentelle blanche, brandissant son bouquet vert et blanc.