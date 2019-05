PHOTOS- Guy Marius Sagna et Cie menottés…en cours de déferrement au parquet Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)| Sur sa page Facebook, l’activiste Guy Marius Sagna a partagé des photos (voir ci-dessous), dans lesquelles on les voit, lui et ses camarades, menottés. Le leader de Frapp France / Dégage, écrit qu’ils sont en cours de transfert à la Cave du tribunal de Dakar.











