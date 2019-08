PHOTOS - Idrissa Gana Guèye transforme son épouse en une vraie "Jongoma" sénégalaise Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 12:54 | | 0 commentaire(s)| Marié à une Française, Idrissa Gana Guèye tient malgré tout à ses origines. A Dakar, le "Lion" intègre sa petite famille dans le quotidien sénégalais. Ces photos nous familiarisent avec sa charmante épouse, Pauline et son fils, Isaac.

Mariage



Idrissa Gueye ne s’est certes pas marié avec une Sénégalaise mais, son épouse n’a rien à envier aux dames de notre pays. Charmante, Pauline et le joueur se sont dit oui en 2017 et sont aujourd’hui les heureux parents d’un petit garçon prénommé Isaac.



Tenue traditionnelle



Très active sur les réseaux sociaux, Pauline poste d’ailleurs régulièrement des photos de son adorable petite famille, pour le plus grand bonheur des fans du joueur. Mais cette fois-ci, c’est le joueur qui dévoiler des photos de sa famille habillée en tenue traditionnelle.







