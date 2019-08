PHOTOS - Kaolack: Serigne Mboup Sort la Grosse Artillerie; 50 millions pour Soulager les Sinistrés de Kaolack.

Quelques jours après les fortes pluies tombées à Kaolack,Serigne Mboup vient à la rescousse des populations de sa ville.

Très déterminé à mettre un terme à la souffrance des victimes des inondations, il mobilise 50 millions à cet effet.

Le président du mouvement "Kaolack ma fierté" avec un nouveau slogan " And Deffar Kaolack - Nimbal Nacca Fek Lokhol Boroom" a remis au président du comité régional de lutte contre les inondations le gouverneur une enveloppe de 2 millions de francs CFA et avant de tenir une cérémonie de distribution du matériel composé de 50 motopompes, 1000 cantons de produits d'hygiène et 10 tonnes de riz

Droit dans ses bottes, Serigne Mboup annonce d'autres actions de la part de tout les acteurs économiques à travers un téléthon au niveau de la télévision du Saloum (TVS). Une émission télévisée qui sera diffusée en direct pour mobiliser des ressources supplémentaires destinées à alimenter un fonds de soutien aux sinistrés.

Le candidat au poste de maire de Kaolack droit dans ses bottes sur plusieurs sites inondés. Une tournée lors de laquelle il s'est engagé à réfectionner ou remblayer des maisons englouties par les eaux.

Il a aussi appelé les Kaolackois à prendre les dispositions et se mobiliser pour trouver des solutions pérenne à cette question cruciale qui touchent à des centaines de familles durant chaque saison hivernale.

Une fois élu, Serigne Mboup s'engage à faire de Kaolack une grande zone reproduction de légumes par la concentration des eaux de ruissellement pour les utiliser dans des périmètres maraîchers.





Abdoulaye Diallo

Leral.net Kaolack