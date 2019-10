PHOTOS - Keur Mboucki: Un camion citerne écrase un kiosque Orange money

C'est un violent accident qui s'est produit ce vendredi à Keur Mboucki sur la route de Kaffrine.



Un camion citerne en provenance de Dakar pour Bamako, juste au centre du village, a vu le chauffeur du camion qui voulait éviter une collision avec un autre camion-benne, finir sa course dans un kiosque Orange Money, avant de se renverser.



Même si l'agent de l'opérateur de téléphonie qui suivait la scène, a pris la fuite pour sauver sa vie, le bilan fait état de 5 blessés dont 1 grave, car coincé dans la citerne.



La récurrence des accidents dans la zone a incité les populations à sortir et bloquer la route pour exiger des ralentisseurs.



Il a fallut l'intervention du maire Abdoul Aziz Diagne pour que ces dernières libèrent la voie.

Même si les populations ont obéit* au maire de la commune de Keur Mboucki, elles menacent de revenir dans 4 jours si des dos d'ane ne sont pas érigés.













