PHOTOS - Korité: Visite sur le terrain aux techniciens de surface par le Ministre Abdou Karim Fofana

Le Ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique a rendu visite sur le terrain aux équipes de techniciens de surface travaillant le jour de la Korité pour nettoyer les marchés et les zones de dépotage d’ordures.

Conformément à la pratique de l’UCG, une équipe dénommée BIR (brigade d’intervention rapide ) une semaine avant s’est mobilisée pour sensibiliser les commerçants sur la collecte des ordures et particulièrement auscultées sachets plastiques. À sa suite le Coordonnateur de l’UCG Monsieur Ousmane Ndao a indiqué que 3000 tonnes de déchets sont collectés tous les jours durant cette période de fête avec 248 rotations quotidiennes des benne- tasseuses.