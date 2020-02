PHOTOS – L’ambassadeur des Etats-Unis chez Me Wade Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 11:38 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Wade a reçu en audience ce mercredi, l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Dr. Tulinabo S. Mushingi. Même si aucune infirmation n’a filtré de cette rencontre, sans doute, les deux personnalités ont parlé de l’actualité, mais surtout de la démocratie au Sénégal et en Afrique.

Il faut rappeler que plusieurs dignitaires du pays ont été reçus par le Pape du Sopi. Il s’agit du leader du parti Pastef Ousmane Sonko, Awa Gueye Kebé, Mamadou Lamine Diallo, Y en a marre, Khalifa Sall, entre autres…



Dr. Tulinabo S. Mushingi a été nommé par le président Trump le 28 février 2017 et confirmé par le Sénat américain le 18 mai 2017, comme ambassadeur au Sénégal et en Guinée-Bissau. Avant cette nomination, M. Mushingi était ambassadeur au Burkina Faso de 2013 à 2016.





Accueil Envoyer à un ami Partager