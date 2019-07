PHOTOS-La Commune du ministre Abdoulaye Diouf Sarr dans un piteux état

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Parmi les communes les plus sales de Dakar, Yoff figure certainement en tête du peloton. Dans cette commune qui habite l’une des plus importants foyers religieux du Sénégal et dirigée par le ministre Abdouolaye Diouf Sarr, des écoulements d’eaux usées font le quotidien des habitants. Idem pour la plage qui voit déversé chaque jour des milliers de litres d’eaux usées provenant des fosses septiques.