PHOTOS - Le président de la République a pris part à la clôture du cinquième Sommet Union africaine-Union européenne, à Abidjan.

Quelques clichés du pésident de la République Macky Sall pris au cours de cérémonie de clôtiure du Sommet UA -UE tenu à Abidjan du mercredi 29 au jeudi 30 novembre 2017, dans le but d'examiner les moyens d'empêcher que jamais plus ne se reproduise le drame des migrants en Libye.



43 chefs d'Etat et de gouvernements afriqcains et 28 membres de l'UE dont 16 chefs d'Etat ont participé aux travaux qui ont porté sur les thèmes de la jeunesse, de l'éducation, de la sécurité et des relations économiques entre les deux continents.