PHOTOS - Le tête-à-tête du Président Macky Sall et de son homologue du Cap-Vert Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 02:32 | | 0 commentaire(s)| L’objectif du premier sommet Russie-Afrique à Sotchi ces 23 et 24 octobre 2019 était de marquer officiellement le retour de Moscou sur le continent africain. Au programme, une pléthore de dirigeants africains, un discours très volontariste du président russe et, surtout, une belle occasion pour la Russie d’exposer l’un des domaines dans lesquels elle excelle : l’armement.

En marge de l'événement, voici les images de le rencontre bilatérale entre Macky Sall et le président du Cap-Vert...







Accueil Envoyer à un ami Partager