PHOTOS - Léna du "Wouyay challenge" s'affiche rayonnante à Tivaouane

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l’arrivée du succès et l’explosion de la vidéo du “Wouyay challenge”, Léna et Cie ont jusque-là bien réussi à maintenir leur buzz. Sur ces images, Léna “assomme” ses admirateurs avec de nouveaux clichés qui mettent plus que jamais en valeur ses atouts de femme.