PHOTOS - Levée du corps d'Ameth Amar: Les personnalités publiques et religieuses lui rendent un ultime hommage Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 19:06 | | 0 commentaire(s)| Nombreux étaient les Sénégalais qui ont marqué de leur présence, ce vendredi, la cérémonie de levée du corps d’Ameth Amar. Personnalités publiques, religieuses, membres du secteur privé, tous se sont donnés rendez-vous à la mosquée du Point E, pour rendre un ultime hommage au défunt homme d’affaires.





«Le Sénégal a perdu un brave fils. Le président est en voyage actuellement, mais il a envoyé une forte délégation pour porter ce témoignage. Ameth était un très bon citoyen, un travailleur, un capitaine d’industrie qui fut arraché à notre affection très tôt.



Très sincèrement, il était porteur de très grands projets», a témoigné Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Intérieur. De son côté; Me Madické Niang indique qu’Ameth Amar « a laissé comme héritage, de très bons actes et du travail ». «Nous avions des rapports personnels, des rapports de talibés mourides, mais aussi nous partagions beaucoup d’amis», explique l’ancien candidat à la Présidentielle, qui prie pour que Dieu accueille le défunt dans son illustre paradis.



Abdourahmane Diouf, Directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, rappelle que le défunt faisait partie des membres fondateurs dudit club. « J’ai eu des discussions fructueuses avec lui, dans le cadre du travail. Ameth était un bon père de famille, un capitaine d’industrie, quelqu’un qui a beaucoup contribué au développement du secteur privé. Mais on se remet à la volonté de Dieu. Au nom du Club des investisseurs, on prie pour que le bon Dieu l’accueille dans son paradis », a attesté l’ancien porte-parole de Rewmi.







