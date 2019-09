PHOTOS - Massalikoul Djinaan: Mouhamadou Makhtar Cissé et Pape Demba Bitèye contemplent le joyau, avant l'inauguration Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 13:16 | | 0 commentaire(s)| Depuis la finition des travaux de la grande mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, les pontes de la République défilent sur les lieux pour visiter le joyau. Le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, et le Directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, n'ont pas dérogé à la règle. En visite dans le gigantesque lieu saint, dont l'inauguration est prévue le 27 septembre prochain, ils ont recueilli des prières de la part de la communauté mouride.































