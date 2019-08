PHOTOS - Meghan Markle et le prince Harry : leur voyage secret en France très mal vu

Les parents d'Archie seraient-ils en train de s'offrir un petit tour de l'Europe ? C'est en tout cas ce que laisserait penser le trajet débuté par Meghan Markle et son époux, le prince Harry, à la fin du mois de juillet. Ce 18 août 2019, le couple a été aperçu à l'aéroport de Nice, dans le sud de la France, en compagnie de leur fils : l'ancienne actrice est sortie d'un jet privé en blouse blanche et chapeau couleur crème, quand son époux arborait un polo vert et une casquette bleue - comme le rapporte The Sun. Mais les artifices vestimentaires n'auraient pas suffit à camoufler leurs différents allers-retours... ni à les protéger des foudres du peuple britannique.