PHOTOS - Nouvel An : Bijou Ndiaye apparaît toute rayonnante dans sa robe de sirène

La présentatrice de la Tfm, Bijou Ndiaye est une jeune dame aimée de tous. C'est le genre de personne qui, une fois devant le petit écran, attire forcément l'attention. Elle est belle, talentueuse et ne manque pas de démonter son amour pour son travail. C'est une femme douce qui dégage un charme qui ne passe pas inaperçu. Bijoux crève le petit écran ces temps ci avec des sagnsé qui laissent les internautes sans voix. Voici les photos de la robe de la belle dame pour le nouvel an.







