PHOTOS - Quand Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse et se retrouvent

Depuis leur séparation en 2001, Me Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse ne se sont plus revus. Les relations entre l'ancien Président et son Premier ministre et non moins allié de 2000, se sont même dégradées au fil des années. Mais enfin ! Hier, ils se sont retrouvés au domicile de feu Léopold Sédar Senghor, où l'ancien Président était venu présenter ses condoléance suite à la disparition de l'ancienne Première dame Colette Senghor. Une occasion que les deux anciens amis et tombeurs de Abdou Diouf, ont mis à profit pour sceller leur réconciliation.











