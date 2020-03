(PHOTOS)- Riposte contre la Covid 19 : La municipalité de Pikine Ouest débloque 50 millions de FCfa

En concertation avec les autorités sanitaires, le Conseil Communal de la jeunesse, les organisations communautaires de base (OCB), les imams et les délégués de quartier, le maire de Pikine Ouest a soutenu le personnel soignant des District sanitaires de la localité, en leur offrant des équipements de protection individuels, des gels hydro-alcooliques, des détergents et même des termoflashs qui servent à prendre la température du patient à distance.



La remise des fournitures sanitaires s'est déroulée dans le respect des normes exigées pour lutter contre la propagation du COVID 19. Pape Gorgui Ndong a salué les mesures prises par le Chef de l'État Macky Sall et invite sa population à beaucoup plus d'hygiène et de prudence.



Le représentant des imams a tenu, au nom des populations, à apprécier l'acte fort du maire de Pikine Ouest, avant de prier pour l'éradication du Coronavirus dans le monde.