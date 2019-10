PHOTOS - Thiès: Le «Doxu Safar» de Talla Sylla

Le président du mouvement Walla et candidat à l’élection présidentielle de 2007, aperçu dans la peau d’un «Baye Fall», a débuté à Sebiponty ensuite Sébikotane, 50, Pout avant de terminer par la ville de Thiès plus précisément à la mosquée mouride.



Grand événement religieux

Le Magal de Touba est devenu l’un des plus grands événements religieux du Sénégal qui attire à Touba, chaque année, de très grandes masses humaines composées de différentes franges de la société.



Il marque le départ, en 1895, du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, en exil au Gabon, où il resta sept ans