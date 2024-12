[PHOTOS + VIDEO] Nouakchott : Discours du Président Bassirou Diomaye Faye, lors du Conférence continentale de l'Union africaine sur l?Éducation, la Jeunesse et l?Employabilité Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

La Conférence de l’Union africaine sur l’Éducation, la Jeunesse et l’Employabilité s’est ouverte ce mardi 10 décembre 2024 à Nouakchott. Bassirou Diomaye Faye Organisé sous la présidence de S.E. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de l’UA, cet événement a réuni des chefs d’État, dont le Président, des ministres de l’Éducation et des Finances, des experts et des acteurs de la société civile autour du thème : « Éduquer et qualifier l’Afrique pour le 21e siècle ». Au cours de cette cérémonie, le Président Faye a rappelé l’engagement commun de l’UA à façonner une Afrique résiliente et dynamique, soulignant que les jeunes Africains, représentant plus de 60 % de la population, sont non seulement l’avenir mais aussi le présent du continent. Il a également insisté sur la nécessité d’une éducation inclusive et de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. Le Président Faye a par ailleurs invité les chefs d’État africains à unir leurs forces pour bâtir une économie capable de retenir nos talents et répondre aux aspirations de notre jeunesse.



Source : https://senemedia.com/annonce-77532-photos-video-n...

