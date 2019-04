PHOTOS - Visite de l’Ambassadeur des Etats-Unis à Youssou Ndour : « Je suis venu voir une personnalité éminente, connue à travers le monde » Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 08:13 | | 0 commentaire(s)| L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Salama Mushingi, a rendu une visite de courtoisie à Youssou Ndour, dans les locaux du Groupe Futurs Médias. Son Excellence Tulinabo Salama Mushingi a justifié sa venue, « dans le cadre des relations de bon voisinage et de bon citoyen ». « Pour nous, Youssou Ndour est une personnalité éminente, qui est bien connue à travers le monde ».



Au Sénégal depuis plus d’un an, l’ambassadeur a estimé qu’il était grand temps de venir rendre visite à la star de la musique Sénégalaise. Dans leur entretien, les deux hommes ont longuement parlé du programme des Etats-Unis au Sénégal. L’ambassadeur a notamment évoqué les questions sécuritaires sans oublier de magnifier le bon déroulement du scrutin présidentiel du 24 février dernier. Pour finir, les deux hommes ont promis de tout faire pour accroître les relations entre l’ambassade des Etats-Unis et le Groupe Futurs Médias.



Accueil Envoyer à un ami Partager