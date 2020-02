PHOTOS - Voici la sublime "niarel" de Ndiouga Thiam «Balla Magnsé Sagnsé»

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Le tailleur des V.I.P et des célébrités, Ndiouga Thiam «Balla Magnsé Sagnsé» s’est tapé une deuxième femme et pas des moindres. En effet nos capteurs établis au pays de l’oncle Sam nous signale que le mariage entre le célèbre tailleur et sa deuxième épouse qui répond du nom de Kinoush Babel, s’est déroulé dans le sud des Etats unis dans l’Etat de Floride. Beaucoup de célébrités, amis et parents et proches des deux familles des mariés étaient présents à la cérémonie.

Heureux ménage aux deux tourtereaux …!!!