PHOTOS : la banderole du CUP pour Gueye

En tribunes face à Montpellier (4-0) la semaine passée après avoir refusé de porter le maillot au flocage arc-en-ciel lors de la journée contre l’homophobie, Idrissa Gueye (32 ans, 26 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a rejoué avec le Paris Saint-Germain face à Metz (5-0) ce samedi, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Au coeur de la polémique et de la tempête médiatique depuis son refus de porter la fameuse tunique "pour des raisons religieuses", selon le quotidien régional Le Parisien, le milieu de terrain sénégalais peut compter sur le soutien des supporters parisiens : "Lynchage public pour des récupérations politiques… Soutien Idrissa", a écrit le Collectif Ultras Paris sur une banderole déployée pendant la rencontre.







