PHOTOS : les Sénégalais aux anges !

Deux ans et demi après sa défaite en finale contre l'Algérie, le Sénégal a réussi a remporté la première CAN de son histoire en battant l'Égypte (0-0, 4-2 tab), ce dimanche en finale, à Yaoundé. Une immense fierté pour les Lions de la Téranga, qui ont fêté comme il se doit le premier titre de l'histoire du football sénégalais, sélection et clubs confondus. Des images magnifiques !