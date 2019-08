PLASEPRI: Fatick, Kaolack et Kaffrine se partagent 700 millions de francs cfa Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2019 à 16:21 | | 0 commentaire(s)| La tournée du ministère de la micro-finance et de l'économie sociale et solidaire, 2eme étape de cette phase s'est terminée à Kaffrine. Au cœur du bassin arachidier. Mme le ministre a tiré un bilan à mi-parcours et a dévoilé les prochaines étapes.



