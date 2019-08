PLASEPRI: Kaolack, 250 millions pour consolider les acquis Le CRD (Comité Régional de Développement) de Kaolack a connu un grand succès avec des acteurs expérimentés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire avec une présence d'institutions financières variées. Fort de ce potentiel, le ministre de la micro-finance, en plus d'une enveloppe financière de 250 millions de francs CFA, envisage de leur fournir une assistance Technique consistante pour une meilleure consolidation des acquis en s'appuyant sur le renforcement des chaines de valeurs.

