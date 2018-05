PODOR Commune de NDioum : les Cadres et responsables de l’APR décidés à réélire Macky Sall dès le 1er tour Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mai 2018 à 16:43 commentaire(s)|



Mémorandum de l’alliance pour la république de N’Dioum.



Dans moins de dix mois ; notre parti fera face au peuple Sénégalais et à l’histoire .Car le mandat qui avait porté le président Macky SALL à la tête de la magistrature suprême ? Arrivera à son terme .Pour que son bail soit renouvelé, il est de notre devoir de travailler en synergie avec toute l’intelligence politique requise pour jouer parfaitement notre partition dans cette exaltante mission.



Pour cette raison nous responsables de la commune de N’Ndioum, avons décidé sous le leadership reconnu et attesté du camarade et frère Abdoulaye Daouda coordonnateur départemental du parti , D’unir tous nos efforts , pour une victoire éclatante de notre candidat au soir du scrutin .les délais nous séparant des élections sont courts , et il est essentiel de mener un travail de terrain méticuleux , pour assurer un retrait convenable des cartes de tous nos électeurs potentiels .Une vulgarisation des réalisations locales du président Macky Sall , et son bilan au niveau national , sans compter la mise en place d'une structure consensuelle chargée de piloter tout le processus électoral à notre niveau.



La commune de Ndioum et le département de Podor , ont profité des réalisations du Sénégal émergent du point de vue des infrastructures , des mesures sociales comme les bourses de solidarité sociales et dans d’autres domaines connus de tous .Il est alors de notre devoir de rendre visible le bilan de notre candidat, et d’en tirer les dividendes politiques , ceci devra être le travail de tous responsables au niveau de sa base et bien au-delà pour ne laisser échapper la plus petite voix. Ainsi nous serons dans les conditions optimales de rallier le maximum de suffrages, au profit de notre candidat lors de cette présidentielle de 2019.



Mais bien avant ce rendez-vous crucial, nous nous engageons à nous illustrer de la plus belle des manières, dans la collecte des signatures pour le parrainage de la candidature du président Macky Sall. Le parrainage est une innovation consécutive à notre démocratie .La pléthore des listes , la saturation des bureaux de vote, la ressemblance des bulletins , la crainte de temps d’antenne, sont autant de difficultés résultant de la pluralité des listes sans compter le coût économique imputé au contribuable sénégalais. Notre objectif est de contribuer de manière déterminante et significative, à la réélection de notre candidat dès le 1er tour du scrutin.



Et de faire partis des localités ayant réalisé le plus gros score sur l’étendue du territoire. Nous nous fixons comme objectif, d’affecter 150 mille votants pour le président Macky Sall à partir de 215 mille instruits dans le département .Une telle ambition requiert fondamentalement, une sincère unité de tous les responsables derrière notre coordonnateur départemental Abdoulaye Daouda Diallo.



Pour tirer dans le sens de la victoire du président Macky SALL, cette élection est la sienne et , il ne faudrait nullement que nous nous trompions de combat .Il est nécessaire de taire les égos, de cesser les querelles de positionnement .



Signataires ; Docteurs Alassane N’DIAYE docteur Abou TOURE, Alhousseynou HANNE, Mountaga SALL, Ibrahima LENIANE, Ibrahima Bocar SOW, Amadou Mignel N’DIAYE, Woya M’BAYE, Banel SECK, Hapsa Mangara

