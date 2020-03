PODOR : Le nouveau visage de la commune de Guédé Village Aménagement infrastructurel, Promotion d’initiatives socio-économiques, Développement d’AGR au profit des jeunes et des femmes…



En réponse aux nombreuses contraintes de développement auxquelles est en butte ce terroir du Nord du Sénégal, l’équipe aux commandes de la municipalité de Guédé Village depuis 2O14, a développé un ambitieux programme d’investissements plurisectoriels. Celui-ci qui va de l’appui et/ou de la réalisation d’infrastructures communautaires de base (Santé, Education, Hydraulique, Agriculture etc) à la promotion d’initiatives socio –économiques et culturelles, a fini de restructurer profondément l’environnement socio-économique de cette collectivité territoriale. Et partant, favoriser la relance d’activités productives au profit des agriculteurs et des éleveurs ainsi que les jeunes et les femmes.

Si l’ambition de l’édile de Guédé Village et de son équipe se résumait pendant ces cinq ans d’existence à faire de cette collectivité territoriale, une « Commune émergente » en l’espace d’une mandature, le pari est certainement gagné. Et pour cause, sous la houlette du Maire Mamoudou Bocar SALL de Guédé Village, jadis présenté comme un patelin peu attractif du fait de nombreuses contraintes de développement(faible valorisation des potentialités agropastorales, enclavement, faible accès des populations à l’eau potable et à l’école, léthargie économique etc), connaît de profondes mutations socio-économiques voire culturelles et sportives. En effet, le ci-devant premier magistrat de la Commune et directeur Général du Fonds de garantie automobile par ailleurs, n’a pas perdu du temps pour engager résolument la collectivité territoriale sur la voie de l’émergence économique. Une prouesse remarquable - s’il en est-, au regard de l’énormité des attentes dans un environnement de faible mobilisation des ressources locales. En réalité, le bilan est tout simplement éloquent et aucun domaine transféré n’est laissé en rade. Un tour dans cette localité et hameaux du territoire communal finit de vous édifier sur le chemin parcouru en direction du développement économique et social.



Des réalisations –phares qui améliorent les conditions de vie des populations locales

C’est dire qu’avec le soutien du Chef de l’Etat Son Excellence Macky SALL et de son gouvernement, le très pragmatique Maire et ses collaborateurs ont su apporter des réponses aux préoccupations majeures des populations de ce terroir de Guédé village. Dans le domaine de l’éducation, la Commune s’est illustrée, entre autres axes d’intervention, dans l’appui à la distribution des fournitures scolaires d’imprimantes multifonctionnelles, et à la construction de salles de classes au niveau de guédé Wouro et de windou Boki.S’agissant de la Santé , la commune a appuyé à la construction des cases de santé dans le village de Thiakhlé, et des bons de médicaments d’une valeur de plusieurs millions de frs cfa . Mais le progrès ne s’arrête pas là. Car, l’appui aux indigents et la promotion féminine à travers d’appuis financiers qui ont été remis sous forme d’aide aux chefs de villages .Toutefois, les transformations les plus spectaculaires sont observables dans les domaines de l’hydraulique rurale, de l’agriculture et de l’élevage. Sous ce rapport, un important programme de réalisations d’adduction d’eau à M’Bantou et guédé Wouro, Darou Salam Diéguess et un important apport pour la construction du château d’eau de Nénette, ceci d’une valeur de onze millions de frs CFA, ont été mis en œuvre par la commune. Ce qui a permis à plusieurs villages, particulièrement du Diéri d’accéder à l’eau potable, et aux groupements producteurs de mener des activités génératrices de revenus. Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, les principales réalisations tournent autour de : La construction de parcs de vaccination au niveau des villages de Bidi, Madina fresbé de Namardé et de Thiakhlé. Des jardins pour permettre aux femmes de la zone de lutter contre le sous-développement et la pauvreté dans le milieu rural ont été réalisés dans le village de Médina Fass Belel avec l’appui de L’ONG Mont 3 . Dans cette même dynamique, l’équipe municipale a construit plusieurs magasins et réalisé des aménagements et mis en place plusieurs jardins pour permettre aux jeunes et femmes du terroir de s’activer dans des projets porteurs d’emplois.

À ces réalisations viennent s’ajouter l’appui durant tout son magistère aux jeunes en leur offrant chaque année des jeux de maillots , ballons et d’importantes enveloppes financières à toutes les ASC qui ont jusqu’ici participé aux tournois navétanes.





Les dividendes de la coopération décentralisée



Une chose demeure sûre :Le sens du travail bien fait , l’entente qui a tant prévalu durant tout le magistère , la qualité du partenariat scellé avec L’ONG Mont 3 collectivité européenne via la coopération décentralisée, a été d’un apport déterminant dans certaines réalisations de la Commune, notamment dans les domaines de la santé, de la promotion féminine, de l’accès à l’eau potable et de l’éducation .A cela s’ajoute un programme en cours de finalisation avec l’ONG 3 D, qui vise à renforcer les volets adduction d’eau (tous les villages connectés au hydraulique) et les activités génératrices de revenus par le maraîchage dans plusieurs villages.

Loin d’être exhaustive, la longue liste des réalisations de la Commune fait le bonheur des populations locales qui saluent l’engagement des autorités municipales au premier rang desquelles le Maire Mamoudou Bocar SALL et son équipe, à œuvrer pour faire reculer les barrières des vulnérabilités économiques et sociales.



Un édile pragmatique et volontariste



En effet, c’est grâce à l’entregent de l’édile que plusieurs projets ont pu être concrétisés dans ce terroir. D’une vitalité débordante et bien introduit dans les sphères de décision, le responsable local de l’APR qui a pris le parti de « tendre la main à tous les fils du terroir, résidents et non-résidents, aux vaillants émigrés pour faire de la Commune un lieu où il fait bon vivre »,aura réussi à installer Guédé village sur les rampes de l’émergence.



Souleymane Bâ



