PODOR / Législatives à Saldé: Lamine SOW écrase la concurrence

Le département de Podor a réalisé le meilleur score de Benno Bok Yakar dans le Sénégal. Saldé chef lieu d’arrondissement a fait bonne figure .Ce, grâce au travail de terrain réalisé par Lamine SOW responsable local APR .Ces derniers ont fait un travail de terrain apprécié de tout le monde .Grâce au leadership partagé de Abdoulaye Daouda Diallo et de Cheikh Oumar Hanne.



L’ancien directeur général de l’aviation civile a massivement fait voter les jeunes et femmes. Ce qui s’est couplé avec un travail de fourmi dont le résultat est sans appel ,avec une victoire de BBY dans les trois bureaux de vote que compte Saldé .En effet, grâce à Lamine SOW ,Benno Bok Yakar a confirmé sa suprématie dans l’ensemble des bureaux de vote de son centre ,ou sa coalition a obtenu 564 voix contre 46 pour Wallu, 41 pour Aar Sénégal et 13 pour Yéwi Askan Wi.



Tant il est adulé par tous ses concitoyens qui, peu ou prou, bénéficient de sa prodigalité .Suffisant pour que les populations de l’île à morphil l’accompagnent dans cette belle et écrasante victoire. Entre conviction, rigueur et compétence, cet énarque responsable politique, bien ancré dans son terroir, et cadre très respecté , s’illustre beaucoup dans la promotion des initiatives de développement local et dans l’épanouissement des couches vulnérables. ¨



Grâce à son style sobre, direct et franc qui privilégie le résultat, ce partisan du travail de proximité est gagneur .Son engagement au service de l’organisation et de la massification de BBY, ne souffre d’aucun doute . Suffisant pour que ses souteneurs qui ont triomphé et obtenu des résultats jamais enregistrés, réclament des retombées politiques de l’engagement de leur leader. Car le travail consenti par ce dernier, doit être à la hauteur des résultats du terrain accompli par leur responsable.



Ceci , sans compter son engagement personnel aux cotés des populations , jeunes , vieux, femmes et hommes .Pour ses partisans , que les sacrifices personnels de ce cadre soient récompensés, comme cela se doit .Réputé très fidèle du Président de la République ,et très actif dans la majorité présidentielle , l’homme doit recevoir un retour d’ascenseur .