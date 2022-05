PREMIER LEAGUE: EDOUARD MENDY ET CHELSEA ASSURENT LEUR 3E PLACE ET SE QUALIFIENT EN LIGUE DES CHAMPIONS Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

Assuré de participer à la prochaine Ligue des champions, Chelsea avait à cœur d’assurer sa troisième place au classement. Mission presque accomplie grâce au match nul (1-1) acquis face à Leicester ce jeudi. Dans le même temps, Everton obtient son maintien dans l’élite, grâce une victoire folle contre Crystal Palace (3-2).



Il aura suffi d’un seul point à Chelsea pour pratiquement assurer sa troisième place au classement de Premier League. Malgré l’assurance de disputer la prochaine Ligue des champions, il est important pour les Blues de figurer sur le podium. Pourtant, le début de match a rapidement tourné à la faveur de Leicester (1-1).

Dès la sixième minute, Kasper Schmeichel relance parfaitement loin de sa surface. Dans la foulée, James Maddison se sait du ballon et enchaine avec une frappe à l’entrée de la surface, sur laquelle Edouard Mendy ne peut rien faire. Mais les locaux ont des ressources et ne douteront pas longtemps.

Comme souvent cette saison, Reece James est à la manœuvre avec une longue passe destinée à Marcos Alonso. Dans la foulée, le latéral espagnol enchaine avec une volée pour égaliser à la 34e minute. Si les Blues peuvent encore voir les Spurs revenir à 71 points, la différence de buts entre les deux formations (+42 contre +24) assure à Chelsea le podium.



