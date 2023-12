PRÉPARATIFS DE LA CAN 2024 : Les Lions en regroupement le 30 décembre..., un match amical contre le Niger prévu le 8 janvier Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|









L'équipe nationale de football va démarrer sa préparation le samedi prochain en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2023 (Can) en Côte d’Ivoire et jouera un match amical contre le Niger, le 8 janvier, a confirmé le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor (Fsf), dans sa communication après le Comex de vendredi. Ce dernier a fait un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils se réunissent autour du slogan « Manko Wutti Ndam Li (ensemble pour la victoire) ».







« L’équipe va démarrer sa préparation le 30 décembre 2023. A la fin de la préparation, nous aurons un match amical contre le Niger le 8 janvier 2024. Nous partirons le lendemain du match après avoir reçu le drapeau national des mains du président de la République », a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, qui s'exprimait au terme de la réunion du Comité exécutif de la Fsf.

Me Senghor de poursuivre : « ce sera la Can la plus importante, car celle-ci vient après le sacre. Nous allons en Côte d'Ivoire avec l’ambition de conserver notre trophée, mais nous savons aussi que nous serons très attendus par les 23 nations, car nous serons l’équipe à battre. Mais comme nous avons l'habitude de bien nous préparer nous ferons face avec nos moyens ». Et d'ajouter : « il faut savoir que le Sénégal a ouvert une nouvelle ère ou les victoires s'enchaînent. Nous devons encore garnir l'armoire à trophées ».

« Tous les aspects sont maîtrisés. Pour le transport aérien, nous sollicitons la compagnie Air Sénégal pour un vol direct. Pour les hôtels aussi tout est bouclé. Avec le ministère, nous sommes en train d’évaluer les besoins en tickets de stade pour que les Sénégalais qui seront présents en Côte d’Ivoire puissent aller supporter les Lions durant les trois matchs de phase de poule », a assuré Senghor. Pour cela, Me Senghor lance un appel aux Sénégalais." Nous aurons besoin de l'appui des Sénégalais pour que tous se réunissent autour du slogan ‘’Manko Wutti Ndam Li’’ (ensemble pour la victoire) », dit-il. Confiant, il fait savoir que « le Sénégal a un niveau de compétitivité qui nous permet de revenir avec la coupe, mais nous y serons avec beaucoup d’humilité, car il est important de respecter nos adversaires pour atteindre étape par étape notre objectif premier qui est de sortir de notre poule ».

Le Sénégal, champion en titre, se trouve dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Le premier match des Lions contre les Scorpions de la Gambie est prévu pour le 15 janvier à 14h. La Can 2023 se tiendra dans cinq villes et cinq stades en Côte d’Ivoire, avec le stade Alassane Ouattara accueillant le match d’ouverture et la finale. Le tirage au sort des poules a eu lieu le 12 octobre, dévoilant les groupes pour la compétition. Le match d’ouverture est prévu à 20h Gmt entre le pays hôte la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau.







Samba THIAM









Source : https://www.jotaay.net/PREPARATIFS-DE-LA-CAN-2024-...

