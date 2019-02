PRÉSIDENTIELLE 2019 : Diouma Dieng Diakhaté bat campagne pour Macky Sall A l’instar des autres souteneurs du Président Macky Sall, l’ambassadrice itinérante, Diouma Dieng Diakhaté, bat campagne. Depuis le démarrage de la campagne, la styliste sillonne les quartiers de Rufisque pour la réélection de son candidat.



Après avoir participé aux différentes caravanes de la coalition Benno bokk Yakaar conduite par le ministre de la Pêche, Omar Gueye, par ailleurs édile de Sangalkam, Diouma Dieng Diakhaté compte terminer sa campagne par des visites de proximité et des audiences dans sa maison familiale à Dangou résidence (Rufisque). Hier, elle a regroupé des centaines de femmes et des jeunes pour partager avec eux le bilan de son candidat, le Président Macky Sall. Un bilan qu’elle juge tout aussi satisfaisant que reluisant en sept ans de magistère de son mentor, candidat à sa propre succession. D’après Diouma Dieng Diakhaté, les femmes ont un rôle important à jouer. Une raison suffisante qui la pousse à inviter les femmes, les jeunes et autres forces vives de Rufisque à voter massivement pour le Président Macky Sall. «Au-delà des infrastructures qui poussent depuis 7 ans, le Président a beaucoup fait pour les femmes et les jeunes. Ce qu’il a fait, aucun Président ne l’a fait au Sénégal. C’est palpable et c’est indéniable», a fait savoir la styliste. «La baisse du prix du loyer, les programmes sociaux pour les plus petits, les femmes, les personnes handicapées et le monde rural, et depuis 2012, le panier de la ménagère est stable. Des efforts énormes ont été consentis dans tous les domaines. Donc, il est inadmissible de voter pour un autre candidat que le Président Sall, qui a mis le Sénégal sur les rails de l’émergence», ajoute-t-elle. Du côté de ses nombreux amis et parents qui comptent l’accompagner, au delà du bilan du Président, Diouma Dieng Diakhaté ne cesse de les appuyer sur tous les plans. «L’hôpital Dial Bass, l’ambulance du poste de santé, les consultations gratuites, les prises en charge de nos élèves, les billets de pour La Mecque, la construction de morgues au niveau des différentes mosquées», en sont une parfaite illustration. Donc, avec Diouma Dieng Diakhaté, nous allons réélire le Président Macky Sall au premier tour», déclare le porte-parole des femmes. Par ailleurs, elle appelle à une forte mobilisation de tous ses amis lors de la réception de leur candidat, prévue au stade Ngalandou Diouf le 18 février prochain.

