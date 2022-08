PROCASEF: Financé à hauteur de 80 millions de dollars pour la sécurisation foncière...

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Août 2022 à 17:23 | | 0 commentaire(s)|

Pour une meilleure prise en charge des problèmes fonciers, le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière ( PROCASEF) a signé, ce jeudi des conventions avec ses partenaires de la société civile, les autorités locales et territoriales, les institutions de recherche. Financé à hauteur 80 millions de dollars par la Banque Mondiale, le PROCASEF est un projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine.