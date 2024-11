PROCESSUS ÉLECTORAL, LE GABON VEUT S’INSPIRER DU SÉNÉGAL Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|

En visite de travail au Sénégal, Hermann Immongault, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du Gabon, s'intéresse au modèle sénégalais d'organisation des élections. L'objectif est de tirer parti de l’expérience sénégalaise. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du Gabon, Hermann Immongault, effectue une visite de travail de deux jours au Sénégal sur les enjeux électoraux afin de s’inspirer du modèle sénégalais d’organisation des élections. « L’objet de cette visite est de nous inspirer de l’école sénégalaise en matière de vie démocratique et de la gestion des élections. Le 16 novembre, au Gabon, nous avions organisé le 3e référendum de notre histoire. Nous sommes venus au Sénégal pour voir comment le Sénégal fonctionne sur la question de la gestion des élections, la liste électorale, les acteurs impliqués, les résultats, la participation des observateurs électoraux», a déclaré Hermann Immongault soulignant la similitude entre les deux pays dans la gestion de certaines situations. « Nous voulons une délégation sénégalaise à Libreville pour mieux parfaire notre connaissance du modèle sénégalais. On se réjouit de la volonté de nos deux chefs d’État de renforcer l’axe Libreville-Dakar dans tous les aspects politique, sécuritaire, économique et maintenant électoral », a-t-il conclu. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/processus-elect...

