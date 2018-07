PRODAC (isation) du Fonds Touristique: un autre scandale en vue ?

Comme le Fonds de promotion génère des milliards, Mbaye Prodac veut tout faire par la mise en place d'un nouveau code, capturer cette manne financière. Ce que les Sénégalais n'accepteront pas et particulièrement, les acteurs du secteur qui sont sur le pied de guerre.



Voudrait-on confier de la viande à Bouki l'hyène que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Trop c'est trop, dans un vrai pays de droit, Mbaye Prodac serait devant les tribunaux pour s'expliquer sur ce scandale de 29 milliards qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce qui est inexplicable dans cette situation, est le fait que les voleurs de poule et de bétail sont traqués et sévèrement châtiés par la Justice alors qu'au même moment, des voleurs de milliards sont célébrés, chouchoutés et protégés.



C'est inacceptable ! Dans quel pays sommes-nous finalement ? De mémoire de Sénégalais, il n y a jamais eu un ministre aussi incompétent, ignorant et arrogant. Son seul mérite est d’être un insulteur public. Il est loin d’être un modèle pour la jeunesse de ce pays. A ce rythme, il sera incontestablement l'un des fossoyeurs de ce régime, car son image ne passe plus au sein d'une bonne frange des populations indignées par l'impunité dont jouit cet individu.



Finalement, c'est à se demander si le chef de l’État et son Pm n'auraient pas de Mbaye Prodac. Connaît-il des secrets qui, dévoilés, éclabousseraient la République ? Parce que la logique voudrait qu'un ministre accusé soit démis et traduit devant les tribunaux. Non seulement il n'a pas été demis mais il a été reconduit dans ses fonctions après sa vraie fausse démission, déposée un dimanche pour amuser la galerie.



D'ailleurs une pétition est en gestation avec toutes les forces vives de ce pays, pour faire la lumière sur la destination des 29 milliards du Prodac ainsi que la publication des noms des bénéficiaires de cet argent destiné aux jeunes du Sénégal. Au-delà de la décision de la Cedeao, le rapport qui accable Mame Mbaye Niang suffit à relâcher Khalifa Sall emprisonné pour moins que cela.







OMAR FAYE

PRESIDENT LEERAL ASKAN WI





