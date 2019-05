PS : Ousmane Tanor Dieng se porte très bien En France depuis plus d’un mois, pour des raisons de santé, Ousmane Tanor Dieng se porte très bien. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Serigne Mbaye Thiam, samedi, en marge de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen), du parti. "Le Secrétaire général se porte bien. Nous sommes en contact permanent avec lui, et il est au courant de tout ce qui se passe au sein du parti ", a déclaré Serigne Mbaye Thiam, porte-parole du jour.

