PSG : L’arrivée de Kalidou Koulibaly ne ferait aucun doute en interne… Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly. Et pour le PSG, le joueur du Naples devrait bien être son prochain pilier défensif.

A 35 ans, Thiago Silva se retrouve dans une situation délicate. En effet, le Brésilien arrive au terme de son contrat avec le PSG. Et bien qu’il ait envie de continuer avec le club de la capitale, il n’a pas reçu de nouvelle de Leonardo au sujet d’une prolongation. Un départ libre se profile donc pour Thiago Silva et le directeur sportif du PSG aurait déjà commencé à s’activer pour lui trouver un remplaçant. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un vif intérêt pour Kalidou Koulibaly. Cet été, Naples devrait ouvrir la porte à un départ du Sénégalais. Et la confiance serait de mise du côté du Parc des Princes.



Un renfort acté ?



A 28 ans, Kalidou Koulibaly devrait prochainement ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Cela se fera-t-il au PSG ? Au sein du club de la capitale, on en serait certain. Ce jeudi, le Corriere dello Sport fait un point sur l’avenir du défenseur de Naples. Et alors que Koulibaly se poserait encore des questions sur la marche à suivre pour cet été, le quotidien italien avance que du côté du PSG, on serait convaincu d’attirer le roc défensif à l’intersaison. A suivre…

