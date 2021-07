PSG : Le dossier Sergio Ramos bouclé ! Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 19:37 | | 0 commentaire(s)|

Un accord entre le PSG et Sergio Ramos a été trouvé. Le défenseur de 35 ans était en fin de contrat au Real Madrid. La durée de son contrat n'est pas connue. Le PSG et Sergio Ramos sont parvenus à un accord ces dernières heures. L'ancien capitaine du Real Madrid, âgé de 35 ans, s'il satisfait à la visite médicale qui pourrait avoir lieu ce mardi, sera un joueur du PSG. Paris s'attache les services d'un défenseur très expérimenté, au palmarès impressionnant aussi bien en sélection qu'en club, et avec une soif de gagner qui ne s'est jamais démentie. Seul bémol, Ramos a connu plusieurs pépins physiques la saison passée. Aux côtés de Marquinhos et Kimpembe, le PSG recrute un troisième défenseur central de haut niveau, ce qui devrait pousser vers la sortie Abdou Diallo ou Thilo Kehrer.



Source : Source : https://www.lasnews.info/psg-le-dossier-sergio-ram...

