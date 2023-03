PSG : le père de Messi est arrivé en Arabie Saoudite ! Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

Le père de Leo Messi, qui est également son agent, est en Arabie Saoudite. L’avenir de Leo Messi est au centre de l’actualité depuis plusieurs semaines. Le septuple Ballon d’Or est en fin contrat avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison et n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Plusieurs […] Le père de Leo Messi, qui est également son agent, est en Arabie Saoudite. L’avenir de Leo Messi est au centre de l’actualité depuis plusieurs semaines. Le septuple Ballon d’Or est en fin contrat avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison et n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Plusieurs options sont sur la table pour l’international argentin, toutefois, ce dernier souhaiterait poursuivre au moins une saison supplémentaire en Europe et privilégierait une prolongation à Paris. En cas de départ, les pistes sont multiples pour la Pulga, entre l’Inter Miami ou un retour au Barça. ????Jorge Messi en Saudi pic.twitter.com/jCiNjpkxPV — Gerard Romero (@gerardromero) March 14, 2023 Parmi les autres éventualités, l’Arabie Saoudite souhaiterait réunir de nouveau Leo Messi et Cristiano Ronaldo au sein du même championnat. Ambassadeur du pays depuis quelques mois, Leo Messi a vu son père atterrir dans le pays du Golfe ce mardi. Difficile pour autant d’y voir un quelconque signe pour son avenir, même si les rumeurs devraient aller bon train.

Pour résumer Leo Messi est en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain et n’a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Son père, qui est également son agent, vient d’arriver en Arabie Saoudite.



Source : Source : https://lesoleil.sn/psg-le-pere-de-messi-est-arriv...

Accueil Envoyer à un ami Partager