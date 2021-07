Pa Ibou Ndiaye, Apr Sibassor : « Notre commune devrait jouir en priorité des retombées de la Sonacos Lyndiane... »

Responsable politique de l'APR dans la commune de Sibassor et du département de Kaolack, Pa Ibou Ndiaye, qui faisait face à la presse cet après-midi, a lancé un message "fort" au président Macky Sall pour que la commune de Sibassor bénéficie directement des retombées économiques de la Sonacos Lyndiane.



"La Sonacos se trouve dans le périmètre de la commune de Sibassor. Et pourtant, notre commune ne bénéficie d'aucune retombée, au contraire c'est la commune de Kaolack qui dispose de tout. Par contre, la pollution nous affecte tous les jours, nous populations de cette commune. C'est pourquoi, nous demandons solennellement au chef de l'État de corriger ce dysfonctionnement qui date de longtemps. Nous savons que la contribution économique locale (CEL) existe, mais la contribution de cette société doit aller directement à la population de Sibassor...", a-t-il clamé.



Dans la même lancée, Pa Ibou Ndiaye qui est candidat à la mairie de Sibassor d'enfoncer le clou. "La population de Sibassor vit dans le noir avec l'absence de lampadaires sur la route nationale et dans les quartiers. Cette commune est mal éclairée. En plus, de Diamniadio à Keur Ayip, Sibassor est la seule localité qui est dépourvue de lampadaires et de ralentisseurs. L'État a élaboré un programme en ce sens, mais Sibassor n'en bénéficie toujours pas..."



À noter que l'insécurité est galopante dans la commune de Sibassor. L'absence de la gendarmerie aidant, Sibassor est devenue la localité où le danger règne en permanence. Les populations qui enregistrent périodiquement des cas de vol et autres, ont interpellé le haut commandant de la gendarmerie, Moussa Fall...

