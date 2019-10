Pacte II/Onu- Seydi Gassama: "La réputation du Sénégal va prendre un sacré coup "

Le "refus" du Sénégal d'appliquer les recommandations du Comité des Nations-Unies des droits de l’homme à travers le Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le dossier Karim Wade va entâcher l'image de notre pays sur la scène internationale. C'est du moins l'avis de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty international section Sénégal.



"Lorsque vous vous engagez au niveau international, vous acceptez de renoncer à une parcelle de votre souveraineté. Les risques encourus, c'est essentiellement la réputation du Sénégal. La réputation du pays va prendre un sacré coup parce qu'à chaque fois que le Comité aura l'occasion de rappeler ces manquements, il le fera", a-t-il précisé dans l'émission Jury du dimanche.



Il détaille: "Le Sénégal a été le chouchou des bailleurs de fonds parce que tout simplement c'était une nation démocratique, respectueuse des droits humains. En Afrique, c'était la référence en matière de respect des instruments internationaux".



Gassama regrette toutefois le changement de discours de nos dirigeants à propos du respect des traités internationaux.



"Maintenant, si on arrive à un moment où, on dit qu'on a signé, on s'est engagé mais on ne respecte pas parce qu'on est souverain, évidemment, on prononce le même discours que les Robert Mugabe et autres dictateurs africains. Ce qui n'est pas digne du Sénégal. Et ce n'est pas ce que nous attendions de Macky Sall", a martelé le droit-de-l'hommiste.

