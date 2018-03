Paiement de la dette intérieure: Le Trésor dégaine 60 milliards de FCfa L'économie sénégalaise est plus que jamais sur les rails et le directeur Afrique du FMI qui séjournait dans notre pays a tressé des lauriers à Macky Sall et à son gouvernement. Ce, au moment où l'Etat dégainait 60 milliards pour régler les factures en instance de paiement au niveau du Trésor en plus de recevoir il y a dix jours, les 1200 milliards de FCFA levés dans le cadre de l'Eurobond.



Rédigé par leral.net le Mardi 27 Mars 2018 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan l’avais promis devant les députés et c’est fait. Selon Libération, le Trésor a lâché 60 milliards de Fcfa pour régler les factures qui étaient en instance de paiement. Ces factures tournaient globalement autour de 84 milliards Fcfa.



Et comme le soutenait Amadou Bà, les arriérés de paiement sont devenus un mauvais souvenir depuis l’arrivée de Macky Sall au Pourvoir. Selon la norme de l’Uemoa, on peut parler d’arriérés lors que les factures peinent à être payées dans un délai de 3 mois.



Libération

