Paix en Casamance : Une destruction des armes récupérées à Mangoné, annoncée pour ce samedi Ce sera un acte fort, plus qu’un symbole, en direction de la paix en Casamance, nous apprend "Bes Bi". La destruction du premier lot d’armes récupéré dans le cadre du processus de dépôt des armes le 13 mai dernier, à Mongoné, dans le département de Bignona, est prévue ce samedi 23 décembre 2023, à la décharge de Mama Toro, à la périphérie de la ville de Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Et selon nos confrères, c’est l’Ong Malawo, qui a en charge la collecte et la destruction des armes, qui va diriger les opérations, en présence des autorités administratives de la région et des facilitateurs dans le processus de paix en Casamance.



Une première dans l’histoire de la crise casamançaise.

