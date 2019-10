Paix en Casamance : importante rencontre ce jeudi à Sérékounda, en Gambie Quatre jours seulement après le meurtre de l’ancien Secrétaire général autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), Abdou Elinkine Diatta, dimanche dernier à Mlomp ; une rencontre importante se tient ce jeudi à Sérékounda, en Gambie pour la paix en Casamance.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

A l’initiative d’organisations de la société civile de la Guinée-Bissau, notamment le Forum des femmes, de la Gambie et du Sénégal, cette rencontre verra la participation de responsables du Mfdc et des autorités gambiennes.

Une allocution du secrétaire administratif du Mfdc est d’ailleurs attendu lors de cette rencontre capitale pour le processus de paix en Casamance dont on redoute que mort de l’ex chef rebelle pourrait fragiliser.



