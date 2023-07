Paix et stabilité au Sénégal : Les guides religieux appellent à la construction d’un Sénégal solide et sûr Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2023 à 20:39 | | 0 commentaire(s)| Les différentes autorités religieuses ont organisé ce matin, une journée nationale pour la paix et la stabilité au Sénégal, à l'Institut Islamique de Dakar. Tous étaient réunis autour du thème, "Ensemble pour que le Sénégal demeure un havre de paix et de concorde". Les guides religieux ont dénoncé les récents événements violents qui ont secoué le pays. Ils appellent les citoyens, soucieux de l'avenir du pays, à accomplir leur devoir religieux et patriotique, afin de construire un Sénégal solide et sûr.



